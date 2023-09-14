Aydın Şehir Hastanesi’nin güncel durumu masaya yatırıldı

Aydın'ın sağlık yapısını güçlendirecek olan Şehir Hastanesi'nde sona yaklaşılırken, hizmet başkanları ile bir araya gelen Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, hastane inşaatının güncel durumunu değerlendirdi.

Sağlık hizmetlerinin daha nitelikli sunulması amacıyla Sağlık Bakanlığı'nın 2020 yatırım programına alınarak 2021 yılı Kasım ayında merkez ilçe Efeler'de inşaatına başlanan ve Aydın'ı sevk eden değil sevk alan bir il konumuna taşıması hedeflenen Aydın Şehir Hastanesi'nin yapımında sona gelindi. Aydın ve Ege Bölgesi'nin uluslararası kalitede bir sağlık kampüsü haline gelmesi beklenen hastane ile ilgili bir toplantı düzenleyen Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, hizmet başkanları ile hastane inşaatının güncel durumunu değerlendirdi. Toplantıda hastanenin donanımı için taşınması planlanan tıbbi cihaz, cerrahi ekipmanlar ile yeni talep edilecek tıbbi malzeme ve mefruşat ile ilgili konular ayrıntılı görüşüldü.

Çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade eden Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul; "Aydın Şehir Hastanemizin Aydınlı hemşerilerimiz ve çevre illerdeki vatandaşlarımız ile en kısa sürede buluşturmak için çalışmalarımız titizlikle devam ediyor" dedi.

Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz Efeler İlçesi Şevketiye Mahallesi'nde yapımı hızla devam eden ve hizmete başladığında ilimizin en büyük sağlık yatırımı olacak olan Aydın Şehir Hastanesi'nin tıbbi donanım ve mefruşatının tespit ve temin edilmesi konularında İl Sağlık Müdürümüz Dr. Eser Şenkul başkanlığında, hizmet başkanlarımızın katılımı ile toplantı gerçekleştirildi. Aydın Şehir Hastanesi inşaatının güncel durumunun da ele alındığı toplantıda, hastanenin donanımı için taşınması planlanan tıbbi cihaz, cerrahi ekipmanlar ile yeni talep edilecek tıbbi malzeme ve mefruşat ile ilgili konular ayrıntılı görüşüldü" ifadeleri yer aldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)