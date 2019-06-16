Aydın sele teslim oldu

Aydın'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış cadde ve sokakları dereye döndürdü. Yağış nedeniyle semt pazarında tezgahlar sular altında kalırken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle dereye dönene Aydın-İzmir karayolunda araçlar seyretmekte zorlandı. Devrilen ağaçlar nedeniyle bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi.

Güne güneşli ve sıcak bir hava ile başlayan Aydın'da akşam saatlerinde aniden yağmur başladı. Bir anda şiddetini arttıran sağanak yağış nedeniyle rögarlar yetersiz kalınca cadde ve sokaklar dereye döndü. Pazar pazarının kurulduğu Kurtuluş mahallesinde pazarcıların tezgahları sular altında kaldı. Yağmurda mahsur kalan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı tezgahlardaki malları yağmur suları alıp götürdü.

Öte yandan Aydın-İzmir karayolunun bazı bölgelerinde karayolunda biriken sulardan araçlar geçmekte zorlandı. Yağış nedeniyle karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, birçok bölgede yağmurla birlikte başlayan fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi. Yaklaşık yarım saat devam eden yağış şehirde hayatı olumsuz etkiledi. Belediye ve polis ekiplerinin çalışmaları sonuncu taşkın yaşanan bölgelerdeki olumsuzluklar giderildi.

Kaynak: İHA