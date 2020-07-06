Aydın sıcakları termometrelerin ayarını bozdu

Aydın'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları insanlardan sonra termometrelerin de ayarını bozdu. Aydın Kent Meydanı'nda bulunan termometre yakıcı güneşin altında eksi 44 dereceyi gösterdi.

Aydın'da Basra alçak basıncı sebebiyle artan hava sıcaklıkları etkisini sürdürürken termometreler 52-53 dereceyi görmüştü. Sıcak havada serinlemek için ağaç gölgelerine sığınan Aydınlılar, sığınacak yer aradı. Sıcak hava, sadece vatandaşların günlük hayat planlarını değil termometrelerin ayarını da bozdu. Aydın'ın Efeler ilçesi Kent Meydanı'nda bulunan termometre dondurucu soğuk derecesi olan eksi 44 dereceyi gösterdi. Aydınlılar hafta sonunu evde geçirdi, sokaklar boş kaldı. Öte yandan otomobil içerisindeki termometreler de 56 dereceye kadar çıktı.

Temmuz ayının ilk günlerinden beri etkili olan hava sıcaklıklarında serinlemek için dondurma ve su tüketimini arttıran Aydınlı vatandaşlardan bazıları da parklarda çimlerin üzerinde uyumayı tercih etti. Bunaltan sıcaklarda açık havada vantilatör kullanarak müşterilerini serinletmeye çalışan çay ocağı işletmecisi Şakir Erol, "Aydın sıcakları bizi mahvetti. Sıcak havanın etkisini azaltsın müşterilerimiz serinlesin diye açık havaya bile pervane koyduk. Yine de pervanenin faydası yok. Termometremiz de kafayı yedi eksi 44'ü gösteriyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Aşırı derecede sıcak var. Nem oranı da çok yüksek" dedi.

Sıcaklıklar arttıkça maskesiz vatandaş da arttı

Türkiye'de görüldüğü günden bu yana 5 binin üzerine kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yeni tip korona virüse karşı maskesiz sokağa çıkma yasağının uygulandığı Aydın'da çok sayıda vatandaşın maskesiz dolaşması da dikkat çekti. Bazı vatandaşlar duruma tepki göstererek, yetkili kurumların bu konuda denetimlerini arttırmasını istedi.

Kaynak: İHA