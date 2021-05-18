İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasının ardından Aydın Şimşek ile ilgili arama yapılmaya başlandı. Peki Aydın Şimşek kimdir? | Agit Bismil kod adlı terörist Aydın Şimşek öldürüldü mü? İşte ayrıntılar...

AYDIN ŞİMŞEK KİMDİR?

Aydın Şimşek, terör örgütü PKK'nın Diyarbakır sorumlusu olarak faaliyet gösteren ve Terör Arananlar Listesinde 10 Milyon TL'ye kadar ödülle "KIRMIZI" kategoride aranan teröristtir. Kod adı Agit Bismil olan terörist Aydın Şimşek ile ilgili flaş bir açıklama yapıldı.

AGİT BİSMİL KOD ADLI TERÖRİST AYDIN ŞİMŞEK ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Kırmızı kategoride yer alan Agit Bismil kod adlı PKK'lı terörist Aydın Şimşek'in Diyarbakır'da etkisiz hale getirildiği açıklandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"İç Güvenlik Operasyonları kapsamında MİT Başkanlığından alınan istihbarat çerçevesinde, Diyarbakır Lice kırsalında Jandarma SİHA/İHA, JÖH ve Komando Birlikleri ile gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Diyarbakır sorumlusu olarak faaliyet gösteren ve 10 Milyon ₺'ye kadar ödülle;

Kırmızı Kategoride aranan

Agit Bismil kod adlı Aydın Şimşek olduğu tespit edildi

Etkisiz hale getirilen teröristin, 2018 yılından bu yana kanlı terör eylemlerinin talimatlarını vererek birçok vatandaşımızın yaralanması ve öldürülmesi olaylarının faili ve azmettiricisi olduğu bilinmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"