Aydın Tabip Odası, Hemşirelik Haftasını kutladı

18 Mayıs Hemşirelik Haftası dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Hakan Karagözlü, yayınlanan mesajda; "Üsküdar Selimiye Kışlasında Florence Nightingale'in çalışmalarına ve bu mesleğinin doğuşuna tanık olan ülkemizde, hemşirelerin sağlık ortamı içinde sorunları büyüktür. Sağlık ortamında yaşanan olumsuzluklardan belki de en fazla etkilenen meslek grubu hemşirelerdir.

Bu nedenle, Aydın Tabip Odası olarak, Uluslararası Hemşirelik Konseyinin Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte 27 Şubat 2018 tarihinde başlatmış olduğu ve 2020 sonuna kadar sürecek olan "Hemşirelik Şimdi" kampanyasına büyük önem veriyoruz. Bu kampanya, 21.yüzyılın sağlık hedeflerine ulaşmada hemşireleri daha etkili hale getirmek için onları güçlendirmeyi hedeflemektedir. Bu hedeflere ulaşmak için öncelikle hemşire açığı kapatılmalı ve eğitimlerinde nitelik arttırılmalıdır. Uluslararası Hemşireler Konseyi'nin 2020 yılı sonuna kadar belirlediği hedeflere ulaşılması için ülkemizde de acilen yapılması gerekenler bulunmaktadır. Hemşirelik eğitiminin niteliğinin arttırılması bunların başında gelmektedir. İlimiz özelinde, Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulunun 2016 yılı itibari ile Hemşirelik Fakültesi olarak yapılanması önemli bir adımdır.

Hemşirelerin çalışma ortamı ile de sorunları bulunmaktadır. Sağlıkta şiddetten en fazla etkilen grup hemşirelerdir. Yine, performansa dayalı çalışma en başta onların çalışma koşullarını zorlaştırmakta; özlük ve emeklilik haklarında kayıplara yol açmaktadır. Hemşireler, böyle bir sağlık ortamında, görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışmaktadırlar. Tam da bu nedenle "yardımcı sağlık personeli', "hekim dışı sağlık personeli', "diğer sağlık personeli" olarak sınıflandırılmadığı bir ekip hizmeti bilincini hak etmektedirler. Aydın Tabip Odası olarak sağlık hizmetinin bir ekip hizmeti olduğunun bilinci ile sağlık ekibimizin değerli üyeleri olan hemşirelerimizin "Hemşirelik Haftası'nı kutluyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA