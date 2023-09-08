Aydın Ticaret Borsası, TOGG’u teslim aldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 79. Genel Kurulu'nda yapılan kura çekimi sonrasında Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan yerli ve milli elektrikli aracı TOGG, Aydın Ticaret Borsası'na teslim edildi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Aydın Ticaret Borsası, TOGG’u teslim aldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 79. Genel Kurulu'nda yapılan kura çekimi sonrasında Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan yerli ve milli elektrikli aracı TOGG, Aydın Ticaret Borsası'na teslim edildi.

Aydın Ticaret Borsası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 79'uncu Genel Kurulu'nda yapılan kura çekimini neticesinde TOGG'un Türkiye'nin renkleri serisinde zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi sulardan ilham alan Gemlik mavisi renkteki aracını envanterine kaydetti. Türkiye'nin yerli ve milli ilk elektrikli otomobili TOGG'u teslim almanın gururunu yaşadıklarını belirten Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, " Birliğimizin de hissedarı olduğu Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilen yerli ve milli elektrikli otomobili Borsamıza kazandırdık. Ülkemiz ekonomisine ve sanayisine ışık tutan TOGG'un ülkemize kazandırılmasına öncülük eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, ülkemizin yerli ve milli ilk elektrikli otomobil fabrikasının kurulmasında etkin rol oynayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na, bakanlarımıza, tüm yatırımcı kuruluşlarımıza, TOGG çalışanlara ve emeği geçen herkese Borsamız adına teşekkürlerimi sunuyor; Borsamıza ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Aydın Ticaret Borsası, TOGG’u teslim aldı

Aydın Ticaret Borsası, TOGG’u teslim aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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