Aydın Ticaret Borsası ve Üyeleri WorldFood İstanbul 2023’de yoğun ilgi gördü

Dünya gıda sektörlerinin buluşma noktası İstanbul'da kapılarını açan, yerli ve yabancı birçok ziyaretçinin katılım gösterdiği WorldFood İstanbul 2023'te, Aydın Ticaret Borsası yoğun ilgi gördü.

Aydın Ticaret Borsası ve kardeş borsa olan İstanbul Ticaret Borsası, üyeleriyle birlikte Türk gıda sektörünün uluslararası buluşma noktası, Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı WorldFood İstanbul Fuarı'nda yer aldı. Sektördeki son yenilikleri ile gıda trendlerini sergileme ve keşfetme imkanı sağlayan Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı - WorldFood İstanbul'da Aydın Ticaret Borsası üyeleri, markalı ürünlerini ziyaretçilere tanıttı.

Üyelerinin küresel rekabet gücünü ve dış ticaret hacmini artırma misyonuyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, WorldFood İstanbul Fuarı'na ilişkin değerlendirmede bulundu. Çondur,"Gıda sektörünün en önemli platformlarından biri olan Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı WorldFood İstanbul Fuarı'na, kardeş borsamız İstanbul Ticaret Borsası ve Borsamız üyeleriyle birlikte katılım sağladık. Geçtiğimiz sene ilk kez katıldığımız WorldFood İstanbul'da, Borsamızın üyelerinin sağladığı ikili görüşmelerin verimli geçmesi dolayısıyla, bu yıl üyelerimizden gelen taleplerle WorldFood İstanbul 2023'de yer aldık. Markalı ürünleriyle fuara katılım sağlayan Borsamız üyeleri, fuar süresince sektörün nabzını yakından takip ederek, en son gıda trendlerini ve teknolojik gelişmeleri yerinde inceledi. Aynı zamanda hem Borsamız standını hem de üyelerimizin standını ziyaret eden misafirlerimize; ilimizin coğrafi işaretli ürünleri ile firmaların katma değerli ürünleri tanıtıldı" dedi.

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Fuarların, ihracat ayağında firmalar için önemli bir faktör olduğunu belirten Çondur, Aydın Ticaret Borsası üyelerinin dış pazar faaliyetlerini geliştirmeleri, yeni pazarlar bulmaları ve müşterilerin ürünler hakkındaki duygu ve düşüncelerini görüp değerlendirmeleri adına WorldFood İstanbul'un önemli bir platform olduğunu ifade etti. Aydın Ticaret Borsası ve borsa üyeleri için oldukça verimli bir fuar sürecinin yaşandığını belirten Çondur, Worldfood İstanbul Fuarı'nın başarılı ve geniş içerikli olmasından dolayı memnuniyet duyduklarını, ifade ederek kardeş borsa olan İstanbul Ticaret Borsası'na, üye firmalara ve ziyaretçilere katılımları için teşekkürlerini iletti.

World Food İstanbul 2023'de AB tescilli Aydın Kestanesi ve Aydın İnciri başta olmak üzere AB başvurusunda bulunulan Aydın Memecik Zeytinyağı, Aydın Memecik Zeytini ve Aydın Çam Fıstığının yanı sıra Aydın Kestanesinden üretilen kestane şekeri, Aydın İncirinden üretilen incir reçeli, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Fuar boyunca Aydın Ticaret Borsası standında; Uluslararası Zeytin Konseyi tarafından akredite olan Aydın Ticaret Borsası Tadım Panelistleri tarafından ziyaretçilere coğrafi işarete tescilli Aydın Memecik Zeytinyağı tadımı yaptırılarak doğru ve kaliteli zeytinyağının ayırt edici özellikleri anlatıldı.

WorldFood İstanbul 2023'e katılım sağlayan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Meclis Başkan Yardımcısı Rıza Uyar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyeleri; Kazım Günaydın, Cihan Can, Meclis Üyeleri; Adem Türkmen ve Mehmet Ali Avcu, kardeş Borsamız İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz ve beraberindeki heyet ile birlikte fuarda yer alan oda borsalar ile Aydın Ticaret Borsası üyelerinin firmalarına ziyarette bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)