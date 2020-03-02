Aydın Valisi Köşger İstiklal Marşı okurken görüntüleri çekilen çocukları ağırladı

AYDIN (AA) - Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, bir apartmana bayrak asıldığı sırada yolda durup İstiklal Marşı okuyan ve bu anlara dair görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gören 6 çocuğu makamında kabul etti.

Vali Köşger, kendisini ziyaret eden Kadir Kaya, Serhat Saz, Elber Kaya, Toprak Satılmış, Şahin Saz, Berat Saz ve görüntüyü çeken Emirnaz Tayyar ile bir süre sohbet etti.

Çocukları tebrik eden Köşger, "İnşallah bu şekilde memleketlerini, milletini severek başarılı birer insan olarak yetişirler. Bu çocuklarımızı yetiştiren anne ve babalarına ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum." dedi.

Çocuklardan Toprak Satılmış, "Şehitlerimizin anısına asılan Türk bayrağını gördük. Dayanamadık ve gururla İstiklal Marşı'nı okuduk. Valimiz buraya bizi davet ettiği için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Vali Köşger, hediyeler verdiği çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Ata Mahallesi'nde, Yakup Tayyar ve kızı Emirnaz Tayyar, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçiklerin anısına 29 Şubat'ta, apartmanlarına dev Türk bayrağı asmış, yoldan geçen 6 çocuk, bayrağı görünce saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okumuştu.

Çocukların İstiklal Marşı okudukları anlar, Emirnaz Tayyar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti. Görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.





Kaynak: AA