Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nin (KKKA) yaz mevsimi ile birlikte kendini göstermeye başladığını söyledi.

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin kenelerin 250 civarında hastalığa taşıyıcılık yaptığını kaydetti. Kenelerin canlılıklarını sürdürmek için çeşitli canlılardan kan emerek beslenmek zorunda olduklarını belirten Şahin, "Keneleri, dünya genelinde, 250 civarında hastalığa taşıyıcılık yaptığı bilinmekte ve bu hastalıkların canlıların yaşamını önemli ölçüde tehdit ettiği rapor edilmektedir. Kenelerin kendisine konak olarak seçtiği canlılar arasında insanlar da yer almaktadır. Ülkemiz iklimi itibariyle kenelerin üreyip yayılmasına müsaittir ve bu nedenle hem insanlarımızın hem de hayvanlarımızın sağlığı risk altındadır" dedi.

Başkan Cemil Şahin KKKA vakalarının geçtiğimiz yıllara göre artış gösterdiğini belirtti. Şahin, "Kenelerin neden olduğu ciddi hastalıkların başında, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi gelmektedir. Bu hastalık ülkemizde ilk olarak 2002 yılında tespit edilmiş ve 2008 yılında pik düzeye ulaşmıştır. O yıllardan bugüne de ülkemizde görülmeye devam etmiştir. Özellikle içinde bulunduğumuz yılın erken dönemlerinde, geçtiğimiz yıllara oranla dikkat çeken vaka artışları dikkat çekmektedir" diye konuşarak devletin ve vatandaşların koruyucu önlemlerin üzerinde daha fazla durmaları gerektiğini söyledi.

"Erken teşhis hayat kurtarıcıdır"

Kene ısırmalarına karşı koruyucu tedbirleri aktaran ve erken teşhisin hayat kurtarıcı olduğunu söyleyen Şahin şöyle konuştu; "Öncelikle hayvanların kene ve diğer tüm parazitlere karşı koruyucu hekimlik uygulamalarının daha dikkatli takibi, yakın çevredeki kene popülasyonunun antiparaziter uygulamalarla kontrol altında tutulması, park-tarla-bahçe gibi alanlara çıkacak olan vatandaşlarımızın, giysileri üzerine kenelere karşı koruyucu sprey ve benzeri uygulamalar yapmaları, olası bir kene temasında kenenin erken fark edilmesi için açık renkli elbiseler giyilmesini önemle rica ediyoruz. Tüm koruyucu önlemlere rağmen, vatandaşlarımız vücutlarında kan emmeye başlamış olan bir kene farkettiklerinde, kesinlikle çıplak elle tutmadan, mümkünse özel kene çıkarma aparatları yardımıyla çıkarmaları ve acilen en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmelerini tavsiye ediyoruz. KKKA ve benzeri hastalıklarda erken teşhis ve tedavinin hayat kurtarıcı olduğu unutulmaması gerekir."

Kaynak: İHA