Aydın’a 11 baraj ve 7 gölet inşa edildi

AYDIN (İHA) – Orman ve Su işleri Bakanlığı'nın son 16 yılda Aydın'da gerçekleştirdiği yatırımlarla 11 baraj ve 7 gölet tamamlanırken; kentin 2050 yılına kadar olan su ihtiyacı giderildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından inşa edilen İkizdere Barajı ile Aydın şehir merkezi ile birlikte 30 yerleşim yerinin 2050 yılına kadar olan içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacı karşılandı. İkizdere Barajı'nın suyunu inşa edilen Aydın ve civar yerleşimleri ana isale hattı, Koçarlı içme suyu isale hattı, terfi merkezi ve içme suyu arıtma tesisi ile şehre iletildi. Nazilli, Kuyucak ve Buharkent ilçeleri ile çevre yerleşim yerlerinin içme suyu ihtiyacını ise hizmete alınan Karacasu Dandalaz Barajı ile karşılanacak. Barajın suyunu bu yerleşim yerlerine götürmek için 95 kilometrelik isale hattı ve içme suyu arıtma tesisi inşa ediliyor.

Aydın'da son 16 yılda tamamlanan 11 baraj ve 7 gölet ile vatandaşların yüzünü güldürüldü. Dünyanın sayılı barajlarından biri olan 136 metre yüksekliğindeki Çine Adnan Menderes Barajı, 215 bin 840 dekara arazinin sulanmasına hizmet ediyor ve bu baraj aynı zamanda zirai arazileri taşkınlardan koruyor. Baraj sayesinde yıllık ortalama 210 milyon TL taşkın zararını önleniyor.

Böylece baraj hizmete alındığı 2010 yılından beri 1 milyar 680 milyon liralık taşkın zararını önlemiş oldu. Çine Ovası ve Koçarlı Bağarası'nda toplam 215 bin 840 dekar araziyi sulayacak olan Gökbel Barajı inşaatı hızla devam ediyor. Baraj inşaatında yüzde 88'i fiziki gerçekleşme seviyesine ulaşıldı.

Son 16 yılda Aydın ili ve ilçelerinde inşa edilen sulama projeleriyle 468 bin 200 dekar zirai arazi sulamaya açıldı. Böylece Aydın'da ziraatı bir adım daha ileri taşınarak, çiftçilere yıllık 669 milyon TL ilave zirai gelir artışı sağlandı. Şu anda inşaat çalışmaları devam eden sulama tesisleri ile 256 nin 440 dekar münbit arazi daha sulamaya açılacak. Koçarlı Bağarası sulaması 1. kısım ve 2. kısım ile 146 bin 40 dekar arazi, Çine sulaması ile 69 bin 800 dekar arazi, Bozdoğan ovası sulaması 1. kısım sağ sahil ile 49 bin 80 dekar arazi sulanacak.

Son 16 yılda inşa edilen 91 adet taşkın koruma tesisi ile Aydın şehir merkezi, 113 yerleşim yeri ve 97 bin 319 dekar arazinin taşkınlardan korunduğunu ve 7 adet taşkın koruma tesisinin de inşaatının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA