Aydın'da 13 işçi yedikleri yemekten zehirlendi! Hastanelik oldular...
Aydın'da turşu fabrikasında çalışan 13 işçi öğle yemeği yedikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Zehirlendikleri tespit edilen işçiler tedavi altına alındı.
Aydın'da Selahattin Gökozan Bulvarı Göyaka Mahallesi Çine Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir turşu fabrikasında çalışan işçiler öğle arasında yemekhanede yemek yedi.
Akşam saatlerinde 13 işçi karın ağrısı çekmeye başladı. Rahatsızlığı artan işçiler için olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı.
Ambulansla Çine Devlet Hastanesine kaldırılan işçilerin gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındığı öğrenildi.