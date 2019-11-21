Aydın'da 2 bin 500 yıllık tarihi eser bulundu

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, jandarma ekiplerince zeytin bahçesine düzenlenen kaçak kazı operasyonunda şüpheliler kaçtı. Bölgede arkeologların yaptığı çalışmada Roma dönemine ait 2 bin 500 yıllık tarihi eser bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Geyre Jandarma Karakolu'na bağlı ekipler, dün gece saatlerinde UNESCO dünya mirası listesinde olan Afrodisias Antik Kentinin bulunduğu Kırsal Geyre Mahallesi'ndeki İsmet Yılmaz'a ait zeytinlik bahçesinde kaçak kazı yapan 5- 6 kişilik bir grup olduğu ihbarı üzerine hareket geçti. Bölgeye baskın yapan ekipleri fark eden grup kaçarken, jandarma bölgeyi koruma altına aldı.

Karacasu Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla Afrodisias Müzesi'nde görevli arkeologların gözetiminde Karacasu Belediyesi'nden getirtilen kepçeyle bölgede kazı yapıldı. Kazıda Roma dönemine ait lahit kapağı toprak altından gün yüzüne çıkarıldı. 2 bin 500 yıllık olduğu tahmin edilen lahit kapağı, koruma altına alınıp Afrodisias Müzesi'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA