Aydın’da 332 yuvada 664 leylek tespit edildi

Aydın'da 2009 yılından bu yana her yıl düzenli olarak yapılan leylek sayımlarında 2020 yılı sayımları sonuçlanırken, 332 yuvada 664 leyleğin tespiti yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü ve Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) işbirliği bünyesinde Aydın'da 2020 leylek sayımları yapıldı. Aşağı Büyük Menderes Ovası'nın bereketli toprakları ve besin zengini sulak alanları önemli bir leylek nüfusunu bu bölgeye çektiği belirtilerek, Aydın'da 93 yerleşim yerinde yapılan sayımlarda 332 yuvada, 664 leyleğin tespitini yapıldı. Bu yılki sayımlarda ilk sırayı Kuyucak, ikinciliği Söke, üçüncülüğü ise Bozdoğan aldı. Her yuvada ortalama 3 yavru olduğu düşünüldüğünde, Aydın'da yavru sayısının bine ulaşması tahmin ediliyor.

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Anabilim Dalı Öğretim üyesi Doç. Dr. Ortaç Onmuş sayımlarla ilgili olarak, "Sayımı yapılan 332 çift leylek Aydın ili için çok iyi bir rakamdır. Leyleklerin sayısını artırabilmemiz için, sulak alanları korumalıyız. Doğal dengenin çok önemli türlerinden biri olan leylekler, tarım zararlılarını azaltması bakımından çiftçilerin yakın dostudurlar. Leyleklerin çoğalması zirai ilaçların kullanılmasını azaltacaktır. Leyleklerin korunması, bir bakıma insanların ve doğal dengenin korunmasını sağlayacaktır. Haziran ayı içinde korona virüsle ilgili normalleşme olduğu takdirde, leylek yavrularının halkalamasına devam edilecektir" dedi.

Kaynak: İHA