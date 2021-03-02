Antalya'da dehşete düşüren olay: Zihinsel engelli kızın çıplak fotoğraflarını çekip tecavüz etmeye çalıştı!Eski CHP'li Teoman Sancar'ın özel görüntüleri kaydedildi, şantaj yapıldıAdana'da görme güçlüğü çeken sünnetçiye ihbar üzerine baskın!Aydın'da 4 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunan şüpheli tutuklandıArmağan Çağlayan'dan skandal Ajdar açıklaması: 1 Milyon Euro istedi!Darüşşafaka’ya giriş sınavı için başvurular başladı! İşte başvuru şartları...Gelinim Mutfakta 2 Mart Salı puan durumu | 2 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Bölge Gündem 104. sayısı çıktıTuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, sosyal medyada üniversitelilerle buluştu!Nike'da 25 yıllık üst düzey yöneticiden skandal sonrası istifa!
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Aydın'da 4 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı

Aydın'da 4 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde annesiyle tatile gelen Kırgızistan uyruklu 4 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Aydın'da 4 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre  Kırgızistan uyruklu Rusya'da yaşayan 42 yaşındaki M.U., 4 yaşındaki kızı E.G.'yi de alıp, tatil için Aydın’ın Kuşadası ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apart dairede 27 yaşındaki erkek arkadaşı H.A.A. ile yaşayan akrabası A.D.’nin yanına geldi. M.U., kuzeninin de oturduğu apartta ev kiralayarak kalmaya başladı.

İddiaya göre geçen pazar gecesi, uyandığında 4 yaşındaki kızı E.G.‘yi göremeyince telaşlanan anne, kuzeni A.D.’yi aradı. Çocuğunun onlarda olduğunu söyleyen kuzenine, çocuğunu getirmelerini söyledi. Kızının eve geldiğinde tedirgin tavırları olduğunu gören M.U., kızına ne olduğunu sordu.

H.A.A.’nın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyleyen E.G.’nin sözlerini duyan anne M.U., kuzeni A.D.'nin yaşadığı daireye giderek H.A.A’ya saldırdı. 

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 4 yaşındaki kız çocuğunun annesi M.U.’nun ifadeleri doğrultusunda şüpheli H.A.A’yı gözaltına aldı.

Yapılan soruşturmalar sonucunda H.A.A.'nın 4 ayrı suçtan sabıkası olduğu bulundu. H.A.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Söke Cezaevine gönderildi.

cinsel-saldiri-aydin-7825.jpg

(DHA)

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT