Aydın'da 4 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre Kırgızistan uyruklu Rusya'da yaşayan 42 yaşındaki M.U., 4 yaşındaki kızı E.G.'yi de alıp, tatil için Aydın’ın Kuşadası ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apart dairede 27 yaşındaki erkek arkadaşı H.A.A. ile yaşayan akrabası A.D.’nin yanına geldi. M.U., kuzeninin de oturduğu apartta ev kiralayarak kalmaya başladı.

İddiaya göre geçen pazar gecesi, uyandığında 4 yaşındaki kızı E.G.‘yi göremeyince telaşlanan anne, kuzeni A.D.’yi aradı. Çocuğunun onlarda olduğunu söyleyen kuzenine, çocuğunu getirmelerini söyledi. Kızının eve geldiğinde tedirgin tavırları olduğunu gören M.U., kızına ne olduğunu sordu.

H.A.A.’nın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyleyen E.G.’nin sözlerini duyan anne M.U., kuzeni A.D.'nin yaşadığı daireye giderek H.A.A’ya saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 4 yaşındaki kız çocuğunun annesi M.U.’nun ifadeleri doğrultusunda şüpheli H.A.A’yı gözaltına aldı.

Yapılan soruşturmalar sonucunda H.A.A.'nın 4 ayrı suçtan sabıkası olduğu bulundu. H.A.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Söke Cezaevine gönderildi.

(DHA)