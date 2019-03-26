Aydın’da 6 iş yerine 16 bin lira ceza kesildi

AYDIN (İHA) – Aydın Ticaret İl Müdürlüğünce Şubat ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu uygunsuzluk tespit edilen 6 iş yerine 16 bin 510 lira ceza kesildi.

Ticaret İl Müdürlüğüne Şubat ayı içerisinde ulaşan tüketici şikayetlerinin sayısı 8 adet olarak gerçekleşti. Bu şikâyetlerin 3'ü ayıplı mal ve hizmetleri kapsayan birer adet cep telefonu, televizyon ve eğitim ücretini içerirken 2'si banka sözleşmesi, 2'si taksitli satış sözleşmesi ve 1'i işyeri dışında kurulan sözleşmelerinden oluştu.

İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığınca ay içinde 07 ve 20 Şubat 2019 tarihlerinde olmak üzere iki toplantı yapıldı. Söz konusu toplantılarda 4'ü tüketici lehine, 7'si tüketici aleyhine, 3'ü uzlaşma ve 4'ü görevsizlik olmak üzere toplam 18 adet İl Hakem Heyeti kararı alındı. Ayrıca İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanı tarafından tüketici şikayetlerini incelemek üzere 8 bilirkişi ataması yapıldı.

Ticari Elektronik İleti şikayetleri

Bakanlığın Ticari iletişim ve Ticari Elektronik İletiler Takip Sistemi (TİSS) üzerinden Ticaret İl Müdürlüğüne ulaşan 109 adet ticari elektronik ileti şikayeti yapıldı. Önceki yıllara ait 5 şikayet başvurusu hakkında kanuna aykırılıktan dolayı ilgili firmalara 15 bin 832 TL idari para cezası uygulandı.

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Çalışmaları

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Efeler, Kuşadası ve Didim ilçelerinde 13 işyerinde 69 üründe fiyat etiketi ile ticari reklamlar ve haksız ticari uygulamalar yönünden denetim yapıldı.

Kaynak: İHA