Aydın’da 9 gıda işletmesine 127 bin lira ceza uygulandı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kasım ayı içerisinde yapılan denetimlerde, mevzuata uygun olmayan 9 gıda işletmesine 127 bin 336 TL cezai işlem uygulandı.

Aydın İl Tarım ve orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimizde toplam, 1890 adet gıda üretim yeri, 13 bin 116 adet gıda satış ve toplu tüketim yeri bulunmakta olup, Kasım ayında gıda üretim yerlerine 810 adet, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise 3 bin 666 adet olmak üzere toplam, 4 bin 476 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Denetim İzleme Programı, şikayet, Yıllık Denetim Programı, zehirlenme vs.ye istinaden il genelinde toplam 35 adet numune alınmış, yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan 9 adet gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 127 bin 336 TL cezai işlem uygulanmıştır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce Kasım ayı içerisinde 704 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 4 milyon 174 bin 267 kilogram kuru incir, 52 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 565 bin 410 kilogram muhtelif gıda maddesi ihracatı olmak üzere toplam 756 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 4 milyon 739 bin 677 kilogram gıda maddesi ihracatı gerçekleştirilmiştir. ALO Gıda 174 hattına, Kasım ayı içerisinde, gıda satış yeri ile ilgili 35 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 10 adet, üretim yeri ile ilgili 4 adet olmak üzere toplam 49 adet şikâyet gelmiştir. Şikayetlerle ilgili olarak 40 adet işletmeye ait denetim sonlandırılmıştır. Yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgiler, Tarım ve Orman Bakanlığımızın GGBS (Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi)'ne kaydedilmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, tüketicilerimizin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda denetim ve kontrol faaliyetlerimiz, 190 kişilik Gıda Kontrolör ekibimiz tarafından 24 saat kesintisiz bir şekilde devam etmektedir" denildi.

Kaynak: İHA