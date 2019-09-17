Aydın’da Ağustos ayında 1737 adet gıda denetimi gerçekleştirildi

Aydın'da Ağustos ayı içerisinde yapılan 1737 adet gıda denetiminde, mevzuata uygun olmayan 26 adet gıda işletmesine 247 bin lira ceza uygulandı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ağustos ayı içerisinde, gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerleri denetimlerine yoğun şekilde devam edilmiştir.

İlimizde toplam, 1875 adet gıda üretim yeri, 13 bin 125 adet gıda satış ve toplu tüketim yeri bulunmakta olup, Ağustos ayında gıda üretim yerlerine 225 adet, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise 1512 adet olmak üzere toplam, 1737 adet denetim gerçekleştirilmiştir.

Denetim İzleme Programı, şikayet, Yıllık Denetim Programı, zehirlenme vs.ye istinaden il genelinde toplam 94 adet numune alınmış, yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan 26 adet gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 247 bin 813 TL cezai işlem uygulanmıştır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce Ağustos ayı içerisinde 77 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 571 bin 520,41 kilogram kuru incir, 29 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 297 bin 243,04 kilogram muhtelif gıda maddesi ihracatı olmak üzere toplam 106 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 868 bin 763,45 kilogram gıda maddesi ihracatı gerçekleştirilmiştir.

ALO Gıda 174 hattına, Ağustos ayı içerisinde, gıda satış yeri ile ilgili 47 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 52 adet, üretim yeri ile ilgili 6 adet olmak üzere toplam 105 adet şikâyet gelmiştir. Şikayetlerle ilgili olarak 73 adet işletmeye ait denetim sonlandırılmıştır.

Yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgiler, Tarım ve Orman Bakanlığımızın GGBS (Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi)'ne kaydedilmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, tüketicilerimizin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda denetim ve kontrol faaliyetlerimiz, 190 kişilik Gıda Kontrolör ekibimiz tarafından 24 saat kesintisiz bir şekilde devam etmektedir" denildi.

Kaynak: İHA