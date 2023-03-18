Aydın'da AK Parti’ye aday adayı müracaatı patlaması yaşanıyor

14 Mayısta yapılacak olan seçimler öncesi Partiler milletvekili aday adaylık sürecini başlatarak milletvekili adaylarını belirlemeye çalışıyor. Bu Partilerden bir tanesi de olan AK Parti’de aday adayı müracaatı patlaması yaşanıyor. Aydın'da bu güne kadar 40 kişi aday adaylığı için müracaatta bulundu.

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Aydın'da AK Parti’ye aday adayı müracaatı patlaması yaşanıyor

Seçim takviminin açıklanmasının ardından milletvekilliği aday adaylığı başvurusu kapsamında AK Parti Aydın İl Teşkilatı en yoğun günlerini yaşıyor. Devam eden aday adaylık başvuru sürecine rağmen şu ana kadar çoğunluğu kadın ve gençler olmak üzere 40'a yakın başvuru aldıklarını belirten AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, "2023 seçimleri büyük ve güçlü Türkiye için çok önemli. Türkiye yüzyılına damga vuracak bu seçimin ülkemiz, milletimiz, partimize hayırlı olmasını diliyorum" diyerek başvurusu süresinin 22 Mart Çarşamba günü akşamına kadar uzatıldığını belirtti.

Aydın'da AK Parti’ye aday adayı müracaatı patlaması yaşanıyor

AYDIN'DA AK PARTİ'YE YOĞUN MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI MÜRACATI

Türkiye yüzyılına damga vuracak bu seçimlerde gençlerin rolünün oldukça büyük olduğunu belirten AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, "Seçilme yaşının 18'e indirilmesi 2018'de AK Parti tarafından gerçekleştirildi. Yeni ve yenilikçi ne varsa gençlerimiz için bu güne kadar partimiz tarafında yapılan çalışmalar sonucu ortadadır. Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi "AK Parti" gençlerin partisidir. Gençlerimizin, vizyonlarını bizim yaşadığımız sıkıntılara maruz kalmadan hayata geçirmeleri için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini getirdik. Türkiye'nin nereden nereye geldiğini görmek isteyenler 90'lı yılları bile irdelediğinde Türkiye'nin katettiği mesafeyi görüyor. Her geçen gün gençlerin ilgi ve alakasının yoğunlaştığı partimizde sadece Aydın'da şu ana kadar milletvekili aday adaylığı için müracaat eden 40'a yakın kişinin çoğunluğu gençlerden ve hanımlardan oluşuyor" diyerek güçlü Türkiye ve Türkiye'nin yüzyılının inşasında ortaya çıkan herkese teşekkür etti.

KAYNAK: İHA

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