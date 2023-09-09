Aydın’da Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele başladı

Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da, Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele çalışmaları başladı, turunçgil bahçelerindeki mevcut durum değerlendirildi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Aydın’da Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele başladı

Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da, Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele çalışmaları başladı, turunçgil bahçelerindeki mevcut durum değerlendirildi.

Çiftçilerin korkulu rüyası olan ve portakal, mandalina, nar bahçelerinde meyveleri kurtlandırarak büyük oranda zarar veren Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele çalışmaları başladı. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri bitki sağlığı ile ilgili konularda arazide periyodik kontrollerine devam ederken, üreticileri de bilgilendiriyor. Bu çerçevede Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde 17 ilçede 36 uzman personel ile turunçgil bahçelerinin ana zararlısı Akdeniz Meyve Sineği ile mücadelede mevcut durum değerlendirildi.

Akdeniz Sineği ile mücadele konusunda çok hassas davrandıklarını ifade eden Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem; "Aydın ilimizde 45 bin 472 dekar alanda turunçgil üretimi yapılmaktadır. Turunçgilin de en büyük ana zararlısı Akdeniz Sineğidir. Bu zararlı hem ürünün kurtlanarak dökülmesine hem de ihracat noktasında toleransı sıfır olan bir parametredir, onun için hem üretici hem de ülkemiz ekonomisi açısından bu zararlı ile mücadele noktasında çok hassas davranıyoruz" dedi.

Ökdem, bu çerçevede Aydın İl Tarım bütçesinden karşılanan 10 bin 250 adet toplama torbası ile Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından sağlanan 5 bin adet tuzağın çiftçilere hibe edilerek mücadeleye destek verileceğini belirtti.

Tuzak yöntemi ile yapılan mücadelede zararlı popülasyonlar incelenerek sorunların ortadan kaldırılması ve oluşabilecek verim kayıplarının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem başkanlığında yapılan Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele toplantısına İlçe Tarım Müdürleri ve konu uzmanı personeller katıldı.

Aydın’da Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele başladı

Aydın’da Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele başladı

Aydın’da Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele başladı

Aydın’da Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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