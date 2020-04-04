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  3. Aydın'da akıl almaz ölüm! 30 metrelik uçurumdan düştü

Aydın'da akıl almaz ölüm! 30 metrelik uçurumdan düştü

Aydın'da gece yarısı bir arkadaşı ile şehrin tepesine çıkan 27 yaşındaki bir genç bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 30 metrelik uçurumdan dereye düşerek hayatını kaybetti. Herkesi şaşırtan ilginç olay ve akıllara durgunluk veren ölüm olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

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04 Nisan 2020 Cumartesi 10:01

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