Aydın'da akılalmaz olay! Küçücük çocuğa alkol ve nargile içirdiler! Görüntülere sosyal medyada tepki yağdı

Geçtiğimiz günlerde bir vatandaş tarafından çekildiği öğrenilen Kuşadası'nda bulunan bir mekanda küçük yaşta bir çocuğun nargile ve alkol içtiği görüntüleri sosyal medyada büyük tepki gördü. Görüntülerin yayılmasının ardından Kuşadası Asayiş Büro ekipleri harekete geçerek işletmeye cezai işlem uygularken, küçücük çocuğa alkol ve nargile içiren şüpheliler gözaltına alındı.

ZORLA İÇİRENLERİN AİLESİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Çocuğun nargile içmek istemediği fakat i B.D. ve U.E.C. adlı şüpheliler tarafından zorla içirildiği görülmesi üzerine Kuşadası Asayiş ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Olayın geçtiği mekan sosyal medya hesabından, "18 yaşından küçüklere kesinlikle alkol veya tütün satışımız yoktur. Videoda görünen şahıslar aile olarak restoranımıza gelmiştir. Uygunsuz davranışlar sergilemeleri sonucu hesapları kesilip restoranımızdan gönderilmiştir. Bu uygunsuz davranıştan ve görüntülerden dolayı kamuoyundan özür dileriz. Bu tarz olaylarında her zaman karşısında olduğumuzu bildiririz" açıklamasını yaptı.