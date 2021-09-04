Aydın'da akılalmaz olay! Küçücük çocuğa alkol ve nargile içirdiler! Görüntülere sosyal medyada tepki yağdıSağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan üniversiteliler için aşı çağrısı! "Hayatı herkes için kolaylaştıralım"11 yıllık eşi Brad Pitt'ten boşanan Angelina Jolie itirafıyla herkesi hayrete düşürdü! "Kendimin ve çocuklarımın güvenliğinden endişe ettim"Arkadaşının, 8 yaşındaki kızını taciz ettiğini gören baba polisten önce bulup öldürdü!Tülin Şahin'e kızının babası tarafından dava açıldı! Zorlama hapsi isteniyor!Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de Diş Hekimliği Fakültesi Açılış Programında konuştu!Türkiye - Hollanda kadın voleybol maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linkiİstanbul Valiliği duyurdu! İşte yarın İstanbul'da trafiğe kapanacak yollar!Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 4 Eylül 2021 Cumartesi | Çılgın Sayısal Loto Çekilişi Sonuç sorgulama ekranıTeşkilat dizisinin Serdar'ı Çağlar Ertuğrul 3 yıldır birlikte olduğu Kayla Manukyan ayrıldı mı?
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Aydın'da akılalmaz olay! Küçücük çocuğa alkol ve nargile içirdiler! Görüntülere sosyal medyada tepki yağdı

Aydın'da akılalmaz olay! Küçücük çocuğa alkol ve nargile içirdiler! Görüntülere sosyal medyada tepki yağdı

Aydın Kuşadası'nda bulunan bir işletmede küçük yaşta bir çocuğun nargile ve alkol içtiği görüntüleri mekanda bulunan vatandaşlar tarafından kayıt alındı. Polis görüntülerin yayılması üzerine harekete geçerek çocuğa alkol içiren şüphelileri gözaltına alırken işletmeye de ceza yazdı.

Aydın'da akılalmaz olay! Küçücük çocuğa alkol ve nargile içirdiler! Görüntülere sosyal medyada tepki yağdı

Geçtiğimiz günlerde bir vatandaş tarafından çekildiği öğrenilen Kuşadası'nda bulunan bir mekanda küçük yaşta bir çocuğun nargile ve alkol içtiği görüntüleri sosyal medyada büyük tepki gördü. Görüntülerin yayılmasının ardından  Kuşadası Asayiş Büro ekipleri harekete geçerek işletmeye cezai işlem uygularken, küçücük çocuğa alkol ve nargile içiren şüpheliler gözaltına alındı.

Aydın'da akılalmaz olay! Küçücük çocuğa alkol ve nargile içirdiler! Görüntülere sosyal medyada tepki yağdı

ZORLA İÇİRENLERİN AİLESİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Çocuğun nargile içmek istemediği fakat i B.D. ve U.E.C. adlı şüpheliler tarafından zorla içirildiği görülmesi üzerine Kuşadası Asayiş ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Olayın geçtiği mekan sosyal medya hesabından, "18 yaşından küçüklere kesinlikle alkol veya tütün satışımız yoktur. Videoda görünen şahıslar aile olarak restoranımıza gelmiştir. Uygunsuz davranışlar sergilemeleri sonucu hesapları kesilip restoranımızdan gönderilmiştir. Bu uygunsuz davranıştan ve görüntülerden dolayı kamuoyundan özür dileriz. Bu tarz olaylarında her zaman karşısında olduğumuzu bildiririz" açıklamasını yaptı.

Aydın'da akılalmaz olay! Küçücük çocuğa alkol ve nargile içirdiler! Görüntülere sosyal medyada tepki yağdı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT