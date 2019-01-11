Aydın’da ’Akıllı Koç’ semineri verildi

Aydın'da üniversite sınavına hazırlanan 12. sınıf öğrencilerine yönelik "Akıllı Koç" semineri gerçekleştirildi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Efeler Sosyal Bilimler Lisesi Konferans Salonunda, Aydın Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi'nde öğrenime devam eden 12.sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen "Akıllı Koç" seminerinde öğrencilerle bir araya geldi.

Üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin, etkin ve verimli ders çalışma teknikleri, haftalık ders çalışma programlarının etkin bir şekilde hazırlanması, stres yönetimi ve kaygılarının giderilmesi gibi sınava hazırlık süreçlerindeki çalışmalarına destek olmak amacıyla gerçekleştirilen organizasyonda Okumuş, "Sizler bizim umudumuz ve geleceğimizin mimarlarısınız. Aydın'ın adını tüm Türkiye'ye duyurarak üniversite sınavlarında istediğiniz hedeflere ulaşacağınıza inanıyor ve sizlere güveniyoruz." diyerek seminerde emeği geçen yöneticilere, okul idarecilerine, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: İHA