Aydın’da araç plakalarına yazılan trafik cezaları cep yakıyor

AYDIN (İHA) – Aydın merkez ve ilçelerinde şehir girişi ve ana caddelerde hız sınırı 50 kilometreyi aşan araçlara kamera sitemi ile tespit edilip, araç plakalarına uygulanan trafik para cezalarında artış yaşandığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, araç sahiplerin ikamet ettikleri adreslere PTT aracılığıyla trafik ceza bildirimleri iletilirken, dışarıda olup adresin de bulunmayanların kapılarına dipnot yapıştırılarak yaşadıkları Mahalle Muhtarlıklarına bırakılan ceza ödeme bildirimlerinde son günlerde artış yaşandığı belirtildi.

Aydın'da yol trafik denetimleri sürerken, en çok şehir içi hız sınırı 50 kilometreyi aşan araçların Efeler ilçe merkezi içinden geçen İzmir- Denizli yolu üzeri ile Aydın Lisesi ve Efeler Devlet Hastanesinin yanından geçen Atatürk Bulvar üzerindeki kamera sistemi ile tespit edile araçlarda trafik cezaların yaşandığı belirtildi.

Kaynak: İHA