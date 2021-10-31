Aydın'da arazilerdeki çatlaklar korkuttu! İlçe merkezine doğru ilerliyor!

Aydın'da 11 gün önce çeşitli mahallelerde görülen ve bölge sakinlerinin endişelenmesine neden olan derin çatlakların ardından hafta sonu etkili olan sağanak sonrası 2 metreyi bulan derinlikte ve 1 kilometre uzunluğunda çatlaklar oluştu. Son bilgilere göre ise Alangüllü Mahallesi'nde de 2 kişinin arazisinde çatlaklar meydana geldi. Çatlakların birçok farklı mahallede yaşanmaya başlamasının ardından Germencik Doğa ve Çevre Derneği Başkanı şehir merkezine ilerlemesinden korktuğunu dile getirdi.

ÇATLAKLARIN DERİNLİĞİ 2 METREYİ BULDU

Çatlakların oluştuğu bölgelerde incelemelerde bulunan Germencik Doğa ve Çevre Derneği Başkanı Halil Çetinkaya, her gün ihbar almaya başladıklarını dile getirerek tehlikenin giderek arttığını ifade etti. Çatlakların obruklara dönüşmesinden endişe duyduklarını belirten Çetinkaya, bazı yerlerde çatlakların 2 metreyi bulduğunu aktardı.

"SONUÇLARI BUNDAN DA KAÇINILMAZ OLACAK"

Çatlakların jeotermal santral faaliyetlerinden dolayı oluştuğunu söyleyen ve tarımda vahşi sulamanın da bunda önemli rol oynadığına dikkat çeken Çetinkaya, "Dün Alangüllü Mahallesi'nden 2 ihbar geldi. Gittiğimizde devasa çatlaklar olduğunu gördük. Bunlar zaten bizim beklediğimiz bir şeydi. Germencik'in dört bir yanında çatlaklar oluşmaya başladı. Her yerden derneğimize ihbarlar geliyor. Ancak ne yazık ki, konuyla ilgili hiçbir çalışma yapılmıyor. 10 gündür ilçede oluşan çatlaklarla uğraşıyoruz. Sonuçları, bundan sonra da kaçınılmaz olacak. Çünkü Germencik'te 16 jeotermal enerji santrali ve 150'ye yakın sondaj kuyusu, yer altı sularını boşaltıyor. Daha büyük obrukların oluşacağını tahmin ediyorduk" dedi.

"CAN VE MAL KAYBINA NEDEN OLUR"

Çatlakların ilçe merkezine ilerlemesi durumunda can ve mal kaybına sebep olabileceğini belirten Çetinkaya, "Bölgemizde, yılda sadece 3 ay tarımsal sulama yapılıyor. 9 ay sulama olmuyor. Eğer önlem alınmazsa arazilerde daha büyük çatlaklar ile karşılaşacağız. Çatlakların ilçe merkezine inmesinden korkuyoruz. Çatlaklar, ilçe merkezine kadar ulaştığında binaların ağırlığını kaldıramayacağı için can ve mal kaybına neden olur" şeklinde konuştu.

"NE YAPMAMIZ GEREKTİĞİNİ BİLMİYORUM"

Arazisinde çatlaklar oluşan 65 yaşındaki İsmail Kavracı ise, "26 dönümlük arazimi 23 yıl önce aldım. Daha önce de arazimde benzer çatlaklar oluşsa da bu kadar derin değildi. Bu yıl, daha fazla çatlak oluşmaya başladı. Artık kuraklıktan mı kaynaklanıyor yoksa başka nedeni mi var, tam bilemiyoruz. 2 gün önce arazime geldiğimde durumu fark ettim. Hemen hemen arazinin yarısının çatlaklarla dolu olduğunu gördüm. Ne yapmamız gerektiğini de bilemiyorum. İnşallah, bir daha olmaz" ifadelerini kullandı.