Aydın’da bebek kaçırma tatbikatı gerçekleştirildi

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde, 2019 yılı hastane afet planında yer alan eğitimler kapsamında Pembe Kod (Bebek Kaçırma) tatbikatı gerçekleştirildi.

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Obstetri servisinde hazırlanan senaryo gereği A.S. isimli hasta, uyanarak bebeğin yanında olmadığını fark etti. Hemşire çağrı ziline basılarak bağırmalar başlayınca, görevli hemşireler odaya giderek durumu fark etti. 3333 Pembe Kod verilmesi üzerine Pembe Kod ekibindeki çağrı cihazlarının ekranlarında ikaz sesiyle birlikte Obstetri servisinden çağrı başlatıldı. Güvenlik şefi çağrıyı aldıktan sonra diğer güvenlik görevlilerini telsiz anonsu ile bilgilendirdi. Ekip zaman kaybetmeden görevli olduğu çıkış kapılarını kontrol altına aldı ve otomatik sisteme dahil olan kapılar kapandı. Kamera odasındaki güvenlik personeli, bebeği kaçıranları tespit ederek eşkal bilgisini ekibe bildirildi. Görevli ekip tarafından hastane içinde arama yapıldı ve kamera kayıtları incelendi.

Kamerada kaçıranların acil servise doğru gittiği tespit edildi. Kaçıranlar çıkmak üzere iken acil servis girişinde yakalandı. Pembe Kod ekibi olayı kontrol altına alındıktan sonra işlemi sonlandırmak için çağrı verilen telefondan 3333 tuşlayarak çağrı sonlandırıldı. Bebek aileye teslim edildi. Emniyet güçlerine haber verildi ve Pembe Kod Bildirim Formu dolduruldu.

Başhekim Uzm. Dr. Ferdi Güneş, Pembe Kod tatbikatında emeği geçen tüm personele teşekkür etti.

Kaynak: İHA