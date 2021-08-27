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  3. Aydın'da dehşet görüntüler! 'Çöpleri evimin önüne atıyorsun!' bahanesiyle komşusunu darp etti!

Aydın'da dehşet görüntüler! 'Çöpleri evimin önüne atıyorsun!' bahanesiyle komşusunu darp etti!

Aydın'da Hacı Bayram K. isimli şahıs, evinin önünü temizleyen 54 yaşındaki H.G isimli bir kadına çöpleri kendi evinin önüne süpürdüğünü bahane ederek darp etti. Bir anda adamın yumruklu saldırısına maruz kalan kadın, kızı K.G'nin yardımıyla kurtarıldı. O dehşet anları ise kameralara saniye saniye böyle yansıdı.

Aydın'da Evli ve 3 çocuk annesi H.G. isimli bir kadın, 71 yaşındaki komşusu Hacı Bayram K. isimli şahsın ''Çöpleri evimin önüne atıyorsun!'' bahanesiyle saldırısına maruz kaldı. Komşusunun yumruklarıyla neye uğradığına şaşıran kadının yardımına kızı K.G koştu. O anlar ise güvenlik kameralarına anbean böyle kaydedildi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde dün akşam 17.00 civarında yaşanan olayda Hacı Bayram K., kendi evinin önüne çöplerini atıldığını belirterek evinin önünde temizlik yapan komşusu H.G. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kızışmasıyla Hacı Bayram K., birden kadına yumruk atmaya başladı. 

Aydın'da dehşet görüntüler Çöpleri evimin önüne atıyorsun bahanesiyle komşusunu darp etti!

KIZI SALDIRGANI DURDURMAYA ÇALIŞTI

Art arda gelen yumruklarla neye uğradığına şaşıran kadın, çığlık atarak yardım istemeye başladı. O sırada annesinin sesini duyan kızı K.G., annesini korumak için araya girmeye çalıştı.

Aydın'da dehşet görüntüler Çöpleri evimin önüne atıyorsun bahanesiyle komşusunu darp etti!

''POLİSİ ARADIM, GELİYORLAR''

K.G. isimli kıza da birkaç yumruk atan şahıs, hızını alamayıp yerden parke taşı almak suretiyle tekrar saldırıya geçmeye yeltendi. Kızın ''Polisi aradım, geliyorlar!'' demesiyle saldırılarını sonlandıran adam, olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine sevk edildi.

İŞTE O SALDIRIDAN GÖRÜNTÜLER;

 

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