Aydın'da dehşet görüntüler! 'Çöpleri evimin önüne atıyorsun!' bahanesiyle komşusunu darp etti!

Aydın'da Evli ve 3 çocuk annesi H.G. isimli bir kadın, 71 yaşındaki komşusu Hacı Bayram K. isimli şahsın ''Çöpleri evimin önüne atıyorsun!'' bahanesiyle saldırısına maruz kaldı. Komşusunun yumruklarıyla neye uğradığına şaşıran kadının yardımına kızı K.G koştu. O anlar ise güvenlik kameralarına anbean böyle kaydedildi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde dün akşam 17.00 civarında yaşanan olayda Hacı Bayram K., kendi evinin önüne çöplerini atıldığını belirterek evinin önünde temizlik yapan komşusu H.G. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kızışmasıyla Hacı Bayram K., birden kadına yumruk atmaya başladı.

KIZI SALDIRGANI DURDURMAYA ÇALIŞTI

Art arda gelen yumruklarla neye uğradığına şaşıran kadın, çığlık atarak yardım istemeye başladı. O sırada annesinin sesini duyan kızı K.G., annesini korumak için araya girmeye çalıştı.

''POLİSİ ARADIM, GELİYORLAR''

K.G. isimli kıza da birkaç yumruk atan şahıs, hızını alamayıp yerden parke taşı almak suretiyle tekrar saldırıya geçmeye yeltendi. Kızın ''Polisi aradım, geliyorlar!'' demesiyle saldırılarını sonlandıran adam, olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine sevk edildi.

İŞTE O SALDIRIDAN GÖRÜNTÜLER;