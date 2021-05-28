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Aydın'da dehşet veren cinayet! Eniştesinin tüfekle vurduğu kişi hayatını kaybetti

Aydın'da yaşanan olayda aile içinde başlayan tartışma cinayetle sonuçlandı. Husumetli oldukları öğrenilen 61 yaşındaki Mehmet A  ile kayınbiraderi 54 yaşındaki Şanvel Altunel arasında çıkan kavgada, Mehmet A,'nın av tüfeğiyle ateş ettiği Şanvel Altunel yaşamını yitirdi.

Aydın'da dehşet veren cinayet! Eniştesinin tüfekle vurduğu kişi hayatını kaybetti

Aydın'da kan donduran bir olay yaşandı. Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde yaşanan olayda eniştesinin tüfekle vurduğu kişi hayatını kaybetti.

TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde aile içi vahşet yaşandı. Yağdere Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan 61 yaşındaki Mehmet A  ile kayınbiraderi 54 yaşındaki Şanvel Altunel tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet A, av tüfeğiyle kayınbiraderine ateş etti. Haber verilmesiyle bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Şanvel Altunel'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaçan Mehmet A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Aydında dehşet veren cinayet! Eniştesinin tüfekle vurduğu kişi hayatını kaybetti

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