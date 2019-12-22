Aydın'da depoda yangın 

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, depoda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında, Pamukören Mahallesi'nde bulanan depoda çıktı. Belirlenemeyen nedenle çıkan yangında depodan yükselen dumanı görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede deponun tamamını saran yangın, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda söndürüldü.

Öte yandan, yangının deponun yanındaki akaryakıt istasyonuna sıçramaması olası bir faciayı önledi.

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Kaynak: DHA