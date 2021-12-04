Aydın'da deprem mi oldu 4 Aralık 2021? Aydın neden sallandı 4 Aralık 2021?
Sosyal medyada Aydınlı vatandaşlar "deprem" etiketi altında toplandı. Evlerinde sarsıntı hisseden vatandaşlar "Aydın'da deprem mi oldu 4 Aralık 2021? Aydın neden sallandı 4 Aralık 2021?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...
4 Aralık 2021 tarihinde akşam saatlerinde Aydınlı yurttaşlar evlerinde sarsıntı hissetti. Bunun nedenini araştıranlar deprem korkusuyla sosyal medya hesaplarında birbirleriyle haberleşiyor. Peki bu sallantının nedeni ne? İşte, Aydın'da deprem mi oldu 4 Aralık 2021? Aydın neden sallandı 4 Aralık 2021? sorularının yanıtları...
AYDIN'DA DEPREM Mİ OLDU 4 ARALIK 2021? AYDIN NEDEN SALLANDI 4 ARALIK 2021?
Kandilli Rasathanesinin paylaştığı bilgilere göre; Aydın'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.