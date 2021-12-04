4 Aralık 2021 tarihinde akşam saatlerinde Aydınlı yurttaşlar evlerinde sarsıntı hissetti. Bunun nedenini araştıranlar deprem korkusuyla sosyal medya hesaplarında birbirleriyle haberleşiyor. Peki bu sallantının nedeni ne? İşte, Aydın'da deprem mi oldu 4 Aralık 2021? Aydın neden sallandı 4 Aralık 2021? sorularının yanıtları...

AYDIN'DA DEPREM Mİ OLDU 4 ARALIK 2021? AYDIN NEDEN SALLANDI 4 ARALIK 2021?

Kandilli Rasathanesinin paylaştığı bilgilere göre; Aydın'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.