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Aydın'da deprem mi oldu 4 Aralık 2021? Aydın neden sallandı 4 Aralık 2021?

Sosyal medyada Aydınlı vatandaşlar "deprem" etiketi altında toplandı. Evlerinde sarsıntı hisseden vatandaşlar "Aydın'da deprem mi oldu 4 Aralık 2021? Aydın neden sallandı 4 Aralık 2021?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

Aydın'da deprem mi oldu 4 Aralık 2021? Aydın neden sallandı 4 Aralık 2021?

4 Aralık 2021 tarihinde akşam saatlerinde Aydınlı yurttaşlar evlerinde sarsıntı hissetti. Bunun nedenini araştıranlar deprem korkusuyla sosyal medya hesaplarında birbirleriyle haberleşiyor. Peki bu sallantının nedeni ne? İşte, Aydın'da deprem mi oldu 4 Aralık 2021? Aydın neden sallandı 4 Aralık 2021? sorularının yanıtları...

AYDIN'DA DEPREM Mİ OLDU 4 ARALIK 2021? AYDIN NEDEN SALLANDI 4 ARALIK 2021?

Kandilli Rasathanesinin paylaştığı bilgilere göre; Aydın'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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