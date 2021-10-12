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Aydın'da deprem mi oldu? Aydın neden sallandı 19 Ekim 2021?

Son dakika haberine göre Aydın'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, deprem büyüklüğünün 6.0 olduğunu açıkladı. Peki Aydın'da deprem mi oldu? Aydın neden sallandı 19 Ekim 2021? İşte detaylar...

Aydın'da deprem mi oldu? Aydın neden sallandı 19 Ekim 2021?

AFAD'dan gelen bilgiye göre Aydın'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin yaşanmasının ardından, o ilde yaşayan vatandaşlar sosyal medyada depremi hissettiklerini dair mesajlar paylaştı. Peki "Aydın'da deprem mi oldu? Aydın neden sallandı 12 Ekim 2021?" Detaylar haberimizin devamında...

Aydın'da deprem mi oldu? Aydın neden sallandı 19 Ekim 2021?

AYDIN'DA DEPREM Mİ OLDU? AYDIN NEDEN SALLANDI 19 EKİM  2021?

AFAD'ın paylaştığı son bilgilere göre; Yunanistan'da 08.32 saatinde 6,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sebeple Aydın ilinde de deprem hissedildi.

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