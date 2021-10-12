AFAD'dan gelen bilgiye göre Aydın'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin yaşanmasının ardından, o ilde yaşayan vatandaşlar sosyal medyada depremi hissettiklerini dair mesajlar paylaştı. Peki "Aydın'da deprem mi oldu? Aydın neden sallandı 22 Ekim 2021?" Detaylar haberimizin devamında...

AYDIN'DA DEPREM Mİ OLDU? AYDIN NEDEN SALLANDI 22 EKİM 2021?

AFAD'ın paylaştığı son bilgilere göre; Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sebeple Aydın ilinde de deprem hissedildi.