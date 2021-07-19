Pendikspor'da transfer bombaları bir bir patlıyor!SON DAKİKA! Aydın'da korkutan deprem: 3,9 ile sarsıldı, çevre illerden de hissedildi!DEVA Partisi'nde kritik ayrılık! Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan istifa ettiAydın'da deprem mi oldu son dakika 19 Temmuz 2021?Sergen Yalçın, Rachid Ghezzal transferine el attı! Menajerine resti çekti!Kurt Westergaard kimdir? Öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü? | Hz. Muahmmed karikatürü çizen Kurt Westergaard hayatıTosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın avukatları açıkladı: Ne Bitocin'i var ne de mal varlığı!Aynı aileden 5 kişiye mezar olan Derinöz Barajının yolu toprakla kapatıldıIğdır'da mide bulandıran olay! 11 yaşındaki kızını istismar eden baba tutuklandıSon dakika! Trabzonspor ve Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
İstanbul31 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Aydın'da deprem mi oldu son dakika 19 Temmuz 2021?

Aydın'da deprem mi oldu son dakika 19 Temmuz 2021?

Aydın'da deprem mi oldu son dakika 19 Temmuz 2021? sorusu gündemde. Gelen son dakika bilgisine göre Aydın'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte detaylar.

Aydın'da deprem mi oldu son dakika 19 Temmuz 2021?

Son dakika...  Aydın'da deprem mi oldu son dakika 19 Temmuz 2021? sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Aydın'da deprem yaşandığını bildirdi. 

AYDIN'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA 19 TEMMUZ 2021?

AFAD'tan yapılan açıklamaya göre Aydın'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yapılan açıklamada depremin derinliği 10.68 km olarak bildirildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin derinliğini 6.7 km olarak kaydetti. Deprem saat 16:13'te yaşandı. 

KAYSERİ'DE DEPREM

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde de 19 Temmuz 2021 tarihinde saat 10:39'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğini 10.21 km olarak bildirdi. 

Bölge Gündem
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
10
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT