Son dakika... Aydın'da deprem mi oldu son dakika 19 Temmuz 2021? sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Aydın'da deprem yaşandığını bildirdi.

AYDIN'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA 19 TEMMUZ 2021?

AFAD'tan yapılan açıklamaya göre Aydın'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yapılan açıklamada depremin derinliği 10.68 km olarak bildirildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin derinliğini 6.7 km olarak kaydetti. Deprem saat 16:13'te yaşandı.

KAYSERİ'DE DEPREM

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde de 19 Temmuz 2021 tarihinde saat 10:39'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğini 10.21 km olarak bildirdi.