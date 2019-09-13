Aydın’da doğdu, Türkiye geneline yayılıyor

Aydın'da 27 Mayıs 2015 tarihinde kurulan, Türkiye'nin tek Avrupa'nın en kapsamlı matematik müzesi olan Tales Matematik Müzesi Ankara'da Tales Kampüs ismiyle açılıyor.

Kurulduğu günden bugüne ulusal ve uluslararası sabit müze ve gezici müze ziyaretçileri ile yaklaşık 300 bin kişinin matematiğe dokunmasını sağlayan Tales Matematik Müzesi şimdi de Ankara'da matematik ve bilim severlerin hizmetine sunuluyor.

Tales Matematik Müzesi Kurucularından Metin Akyol; Türkiye'de bir ilki başararak, Aydın'da kurdukları matematik müzesi ile 7'den 70'e herkesin matematiğe dokunmasını sağladıklarını şimdi de ülke genelinde bayilikler vermeye başladıklarını söyledi. Türkiye'de en çok üstüne düşülmesi gereken konulardan birisinin matematik olduğunu kaydeden Akyol, "Uzun zamandır çocuklarımız matematikten korkuyor, yapamam psikolojisinde yetişiyor. Yaptığımız araştırmalarda özellikle PISA ve TIMSS gibi ölçeklerin sonuçlarına baktığımızda Türkiye'nin tıpkı Singapur ve benzeri ülkelerde olduğu gibi matematiği üst sıralara taşıması gerekiyor. Bugün baktığımızda Türkiye 52. sırada ve ülkemiz için geçerli mesleklerde bireyler yetiştirmek ya da dünya vatandaşları yetiştirmek için bu sıralamalarda çok daha başlarda olmalıyız. Bu nedenle herkesi matematiği sevdiren Tales Matematik Müzesi bayilikler oluşturmaya başladı" dedi.

Başak Eğitim Hizmetleri Kurucusu Ayaydın ailesi ve Kurucu Temsilcisi Alp Ayaydın'ın sahip olduğu vizyon ile uzun yıllar yaptıkları AR-GE çalışmaları ile 2015 yılında Tales Matematik Müzesini kurarak bir ilki gerçekleştirdiklerini kaydeden Metin Akyol, "Ulusal Tales Matematik Yarışması ile binlerce öğrenci ve öğretmenin matematik farkındalığını artırdık, gezici müzelerimiz ile Tales Matematik Müzesi'ni, bize gelemeyen binlerce öğrencinin ve matematik severlerin şehrine götürdük. Ulusal çapta ses getiren sosyal sorumluluk projelerinde yer aldık ve almaya devam ediyoruz. Tales Matematik Yarışmasının yanında 2020 yılında Ulusal Da Vinci Fen Yarışması ile de yine ülkenin bu alanlarda farkındalığını artırmayı planlıyoruz. Matematik ve bilim her yerde olmalı, tüm şehirlerimizde, tüm ilçelerimizde, tüm köylerimizde. Hedefimiz tüm Türkiye'de tüm illerde matematik müzesini mevcut hale getirmek. Her şehrin kendi matematik müzesi olmalı, bunu hedefliyoruz" diyerek ilk bayiliği Ankara iline verdiklerini söyledi.

Tales Matematik Müzesi Kurucusu Metin Akyol, Türkiye'nin pek çok kentinde Tales Matematik Müzesi'nin yer alması için ellerinden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceklerini belirtti. Matematik severlerin heyecanla beklediği Tales Kampüs'ün Eylül ayının sonlarına doğru, Aşağıyahyalar mahallesi, Vatan caddesi üzerinde açılacağını belirtti.

Kaynak: İHA