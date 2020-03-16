Aydın'da erkek cesedi bulundu

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde erkek cesedi bulundu, olayla ilgili iki zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Güzelçamlı Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri, park halindeki farları açık ve lastikleri patlak minibüsü fark etti.

Aracın çevresinde inceleme yapan ekipler, yaklaşık 10 metre ileride bir kişiyi yerde hareketsiz buldu.

Hayatını kaybettiği belirlenen kişinin İbrahim Hışıl (46) olduğu ve sırtından bıçaklandığı tespit edildi.

Bölgede çalışma yapan ekipler, Hışıl'ın öldürülmesine ilişkin biri kadın iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA