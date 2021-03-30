Aydın'da eski sevgilisi katlettikten sonra intihar eden şahıs hayatını kaybetti

Aydın'da 3 gün önce eski sevgilisi öldürüp intihar eden 25 yaşındaki Olgun Gül isimli kişi hayatını kaybetti. Adnan Menderes Mahallesi 510 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın önünde meydana gelen olayda Olgun Gül eski sevgilisi 31 yaşındaki Necla Demirbaş'ı, acımasızca katletmişti. Eski sevgilisini öldürdükten sonra kendi kafasına ateş eden Olgun Gül, ağır yaralanmıştı. Hastanede tedavi altına alınan Gül, yaşam mücadelesini kaybetti.

ESKİ SEVGİLİSİNİ ACIMASIZCA KATLETMİŞTİ

İddiaya göre olayın detayları şu şekilde; bir süre birliktelik yaşayan Necla Demirbaş ve Olgun Gül aynı evi paylaşmaya başladılar. Ancak aralarında çıkan anlaşmazlık nedeniyle Necla Demirbaş mahkemeye başvurarak uzaklaştırma kararı aldırdı. Olgun Gül, genç kadını evinin önünde kalbine 4 el ateş ederek katletti. Olgun Gül, eski sevgilisini öldürdükten sonra kendi kafasına ateş ederek ağır yaralanmıştı.