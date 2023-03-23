Aydın'da esrarengiz ölüm! Yaşlı çift evinde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu

Aydın'ın Çine ilçesinde Elderesi Mahallesi'ndeki bir evden silah seslerini duyan vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi, eve gelen jardarma ekipleri yaşlı çiftin av tüfeği ile vurulmuş olarak ölü buldu.

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Aydın'da esrarengiz ölüm! Yaşlı çift evinde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu

Aydın'ın Çine ilçesindeki bir evde yaşlı çift av tüfeği ile vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

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ÖLÜ BULUNAN YAŞLI ÇİFTİN BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Elderesi Mahallesi'ndeki bir evden silah seslerini duyan vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Necati Alkan (75) ve Nurten Alkan'ın (68) hayatını kaybettiğini tespit etti. Çiftin av tüfeğiyle vurulduğu belirlenirken, Necati Alkan'ın iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu eşini av tüfeğiyle öldürdükten sonra aynı silahla kendisine ateş ettiği üzerinde duruluyor.

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