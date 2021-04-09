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  3. Aydın'da feci iş kazası! İlaçlama makinasına kolunu kaptırdı

Aydın'da feci iş kazası! İlaçlama makinasına kolunu kaptırdı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde iş kazası meydana geldi. Meydana gelen kazada 59 yaşındaki Sezai Tezcan, sanayide tamir etmek istediği tarımsal ilaçlama makinasına kolunu kaptırdı.

Aydın'da feci iş kazası! İlaçlama makinasına kolunu kaptırdı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde meydana gelen iş kazasında 59 yaşındaki şahıs yaralandı. Hastaneye kaldırılan şahıs tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Edinilen bilgiye göre; 59 yaşındaki Sezai Tezcan, sanayide tamir etmek istediği tarımsal ilaçlama makinası ile çalıştığı sırada kolu makinanın şaftına takıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Hızla dönmekte olan makinanın şaftı şahsın kolunu yaraladı. Çevredekiler tarafından olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından Sezai Tezcan ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak kolundan ağır yaralı olduğu bildirildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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