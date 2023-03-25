Aydın'da FETÖ üyesi yakayı ele verdi
Aydın’ın Nazilli ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) üyesi bir şahıs polis tarafından yakalandı.
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