Aydın'da FETÖ üyesi yakayı ele verdi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) üyesi bir şahıs polis tarafından yakalandı.

Melahat Ersoy
Editör
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Aydın'da FETÖ üyesi yakayı ele verdi

Edinilen bilgiye göre, hakkında 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi E.Ö isimli şahıs Nazilli Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. E.Ö. gerekli işlemlerin ardından Nazilli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

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