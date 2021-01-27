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  3. Aydın'da genç kadın güpegündüz elinde bıçakla terör estirdi!

Aydın'da genç kadın güpegündüz elinde bıçakla terör estirdi!

Aydın'ın Söke ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen genç bir kadın yol ortasında dehşet saçtı. Öfkeli kadın önce bir arabanın sileceklerini kırdı ardından kaldırımda duran bir adama bıçakla saldırdı. Çevredekilerin çığlıkları arasında yaşanan olay kameraya saniye saniye kaydedildi.

Yenikent Mahallesi’nde yaşanan olayda, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kadın güpegündüz elinde bıçakla vatandaşlara saldırdı. 

Adı öğrenilemeyen kadın önce trafikte olan bir aracın yanına yaklaşarak sileceklerini kırıp camına vurdu. O sırada yanında bulunan kadın, saldırgan arkadaşının saçlarını çekerek durdurmaya çalıştı.

TALİHSİZ ADAM ÖLÜMDEN KIL PAYI KURTULDU

Ancak öfkeli kadın hızını kesmeyerek bu kez kaldırımda bir kadınla konuşan adam bıçak salladı.  Saldırı ile yere düşen adam şans eseri yara almadan kurtuldu.

Aydın'da genç kadın güpegündüz elinde bıçakla terör estirdi!

BU İLK VUKUATI DEĞİLMİŞ

Saldırgan davranışlarda bulunan kadının önceki saatlerde de yoldan geçen iki motorlu servis çalışanına da sataştığı öğrenildi. Yaşanan olay sonrası Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırgan kadını yakalamak için çalışma başlattı.

Aydın'da genç kadın güpegündüz elinde bıçakla terör estirdi!

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