Aydın’da ‘Güçlü Aydın Balosu’ hazırlıkları tamamlandı

Aydın'da geçen yıl şehrin yaklaşık 20 yıllık problemi Aykonut sorununu çözmek üzere çalışmalara başlayan Yavuzlar İnşaat MyLife City, sosyal sorumluluk projelerine de destek vermeye başladı.

Aydın Genç İş Adamları Derneği (AYGİAD) ve Aydın Girişimci Kadınlar Derneği (AGİKAD) işbirliğinde düzenlenecek olan "Güçlü Aydın Balosu" Yavuzlar İnşaat'ın ana sponsorluğunda gerçekleşecek. Balodan elde edilen gelir de "Beş Duyu Engelsiz Yaşam Parkı" projesine aktarılacak.

Projenin tanıtımı için Yavuzlar MyLife City Proje alanında gerçekleştirilen tanıtım toplantısında AYGİAD ve AGİKAD üyeleri bir araya geldi. Toplantıya ev sahipliği yapan Yavuzlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Melih Yavuz programın açılışında yaptığı konuşmada Aydın'a her anlamda değer katmak istediklerini belirterek, "Firma olarak kuruluşumuzdan bu yana sosyal sorumluluk projelerine verdiğimiz desteği Efeler'de MyLife City ile de devam ediyoruz" diye konuştu.

Cumhuriyet'in 99. yıl dönümünde yapacakları çalışmalardan söz eden AGİKAD Kurucu Başkanı Esen Türker ve AKİGAD Başkanı Emel Uşaklı ile AYGİAD Başkanı Mehmet Öztaş sosyal sorumluluk projelerine verdiği katkıdan dolayı Yavuzlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Melih Yavuz'a teşekkür ettiler.

"Aydın'ı güçlendirmek için biz de varız"

Yavuzlar İnşaat olarak "Güçlü Aydın Projesi'ne destek vermenin onurunu yaşadıklarını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Melih Yavuz, "İnsanıyla, doğasıyla, ekonomisiyle özellikle kurtuluş mücadelesinde Efeleri ile tarih yazan şehrimiz Aydın'ı daha da güçlendirmek için Yavuzlar İnşaat olarak biz de varız. Faaliyet alanımız olan inşaat sektöründe hayat verdiğimiz tüm projelerimizde bir önceliğimiz var. En iyiyi ve en güzeli yapmak. Tüm çabamız huzurlu aileler, mutlu çocuklar, daha konforlu yaşamlar oluşturmak.

Güzel şehrimizin tam kalbi Adnan Menderes Bulvarı'nda yıllardır mezbelelik haline gelmiş Aykonut arazisini şehrimizin şanlı tarihine ve ekonomik gücüne yakışan marka bir proje ile yeniden yapılandırıyoruz. Bu kıymetli şehre Yavuzlar İnşaat MyLife markası ile imza atacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" diyerek

AGİKAD ve AYGİAD'ın organize edeceği tamamı engelli çocuklar için inşa edilecek olan "Beş Duyu Engelsiz Yaşam" projesine bağışlanacak olan organizasyona destek vermenin kendilerine ayrı bir mutluluk verdiğini kaydetti.

Kaynak: İHA