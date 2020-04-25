Aydın?da ?iftar topu? geleneği sürüyor

RAMAZAN ayı dolayısıyla iftar vakitlerinde patlatılan ?iftar topu? sayesinde yüzyıllardır süren gelenek yaşatılıyor. İncirliova ilçesinde zabıta memurluğu yapan Veysel Çetin de her akşam iftar topunu patlatarak bu geleneğin sürdürülmesini sağlıyor.

Ramazan ayında akşam ezanı okunmadan önce patlatılan ?iftar topu? geleneği yüzyıllardan beri sürüyor. Geçmiş yıllarda büyük toplar ile yapılan iftar topu, patlayıcılarla sağlanıyor. İncirliova ilçesinin İstiklal Mahallesi?nde İtfaiye Hizmet Binası yanında bulunan boş alanda patlatılan ?iftar topu? sonrası okunan ezanla ramazan ayının güzellikleri yaşatılıyor.

?SIRAYLA BU GÖREVİ ÜSTLENİYORUZ?

İncirliova Belediyesi'nde zabıta memuru olarak görev yapan Veysel Çetin, ?iftar topu? geleneğinin yıllardır sürdüğünü vurgulayarak, ?Ramazan topu geleneği yıllardan beri devam ediyor. İncirliova kuruldu kurulalı ramazan aylarında iftardan önce top atıyoruz. Zabıta arkadaşlarımız da her gün sırasıyla bu görevi üstleniyorlar? dedi.

Kaynak: DHA