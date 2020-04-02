Aydın'da iki belediyenin girişlerine dezenfektan tüneli kuruldu

AYDIN (AA) - Aydın'da, Karacasu ve Germencik belediyeleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belediye girişlerine dezenfektan tüneli kurdu.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların belediyeye tünel içinden geçerek giriş yapacaklarını söyledi.

Dezenfekte tünelini pazar yerleri başta olmak üzere kentin farklı noktalarına da koyacaklarını belirten Öndeş, tüneli kendi imkanlarıyla yaptıklarını ifade etti.

Öndeş, "Tünel vücudumuzun her tarafını dezenfekte ediyor. Bundan sonra belediyemize giren çıkan herkes daha rahat bir ortamda çalışmış olacak." dedi.

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal da yeni tip koronavirüsün görüldüğü ilk andan itibaren tedbirleri en üst düzeyde hayata geçirdiklerini dile getirdi.

İnal, "Karacasu Belediyesi olarak 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturu ile hareket ediyoruz. Bu yüzden halkın yoğun olarak girip çıktığı belediye binamızı kapatma şansımız olmadığı için bu şekilde bir tedbir aldık." diye konuştu.

İnal, cadde ve sokaklar başta olmak üzere birçok yeri de drone kullanarak dezenfekte ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA