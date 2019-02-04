Aydın’da İlçe Milli Eğitim Müdürleri toplantıda buluştu

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş başkanlığında yapılan toplantı ile 2'inci kanaat döneminde eğitimde yapılacak olan işlemler görüşüldü.

İlçe Milli Eğitim Müdürleri toplantısı İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, birim amirleri ve 17 İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün katılımlarıyla, Efeler İstiklal Anaokulu toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda ilçeler bazında 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı I. Kanaat Dönemi" nin değerlendirilmesi, yapılan denetim çalışmalarıyla, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı II. Kanaat Döneminde yapılacak iş ve işlemler ile Bakanlık tarafından yayınlanan "2023 Eğitim Vizyonu Belgesi" kapsamında yapılacak çalışmaları istişare edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş toplantıda yaptığı konuşmada, "Milli eğitim camiası olarak çok geniş bir paydaş kitlesine hizmet veriyoruz. Bu büyük ailenin her ferdi bizim için çok önemli. Hepimiz birer eğitim neferi olarak çocuklarımızın geleceği için emek veriyor ve hayatlarını nakış nakış işliyoruz. Bu anlamda hepimiz, taşıdığımız sorumluluğun bilincinde, attığımız her adımın vebalini düşünerek hareket etmeli ve eğitimi bir adım nasıl öne götürebiliriz, sorusuna yanıt arayarak çalışmalıyız. Siz ilçe müdürlerimizin bu bilinç içerisinde, birer eğitim lideri olarak öğretmenlerimize yol gösterip rehberlik edeceğinize inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA