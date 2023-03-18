Aydın'da ilginç olay! Komşunun yaptığı yemeğin kokusunu beğenmedi, polise şikayet etti

Aydın'da komşusunun yaptığı yemeğin kokusunu beğenmeyip rahatsız olan vatandaş, polisi aradı. Olay yerine giden polis, şikayet konusunu öğrenince ne yapacağını şaşırdı.

Melahat Ersoy
Editör
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Aydın'da ilginç olay! Komşunun yaptığı yemeğin kokusunu beğenmedi, polise şikayet etti

Aydın'ın Merkez ilçesi Efeler'de gerçekleşen olay, komşuluk ilişkilerinin geldiği noktayı gösterdi. İddiaya göre, bir vatandaş evinde otururken komşusunun yaptığı yemeğin kokusunu beğenmeyip rahatsız olduğu gerekçesi ile polisi arayıp şikayetçi oldu.

ŞAŞIRTAN OLAY

Mahalleye gelen polis ekipleri, durumdan şikayetçi olan şahısla görüşüp yemeğinin kokusu komşuya giden diğer şahsı da kokunun yayılmasını önlemesi için uyardı. Yaşanan ilginç olay, komşuluk ilişkilerinin geldiği noktayı gösterirken, mahalleye polis çağrılma sebebi de durumu öğrenen vatandaşları şaşırttı.

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