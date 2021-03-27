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  3. Aydın'da kadın cinayeti: Necla Demirbaş uzaklaştırma kararı aldırdığı Olgun Gül tarafından öldürüldü

Aydın'da kadın cinayeti: Necla Demirbaş uzaklaştırma kararı aldırdığı Olgun Gül tarafından öldürüldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde 31 yaşındaki Necla Demirbaş uzaklaştırma kararı aldırdığı Olgun Gül tarafından sokak ortasında 4 kurşunla öldürüldü. Katil zanlısı ardından kendi kafasına sıkarak intihar etti. Çevredeki vatandaşlar ise genç kadının 5 yaşındaki kızını annesinin ölümüne şahit olmaması için olay yerinden uzaklaştırdı.

Adnan Menderes Mahallesi 510 Sokak üzerinde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, Necla Demirbaş'ın evinin önüne gelen 25 yaşındaki Olgun Gül, genç kadına 4 el ateş etti. Daha sonra aynı silahı bu defa başına dayayıp tetiğe basan katil zanlısı kanlar içinde yere yığıldı.

 Necla Demirbaş ile Olgun Gül ayrı ayrı ambulanslarla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, 1 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti. Katilin de durumunun ağır olduğu ve şu anda cihaza bağlı olarak yaşadığı bildirildi. 

Aydın'da kadın cinayeti: Necla Demirbaş uzaklaştırma kararı aldırdığı Olgun Gül tarafından öldürüldü

Öte yandan o dehşet anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde genç kadının yerde yattığı, küçük kızının ise çevredekiler tarafından olay yerinden uzaklaştırıldığı görülüyor. 

Aydın'da kadın cinayeti: Necla Demirbaş uzaklaştırma kararı aldırdığı Olgun Gül tarafından öldürüldü

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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