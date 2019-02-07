Aydın’da kadına şiddete karşı farkındalık eğitimi

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ve Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kadın Sorunları Araştırma Merkezinin ortaklaşa düzenlediği "Kadına Şiddete Karşı Farkındalık Eğitimi" geniş bir katılımla gerçekleşti.

Psikolog Begüm Ergin Gül'ün sunumuyla gerçekleşen eğitime Kadın Sorunları Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Meryem Eken, Hastane Müdür Yardımcısı Filiz Görsen, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Gülsün Pekçetin, öğretim üyeleri, ADÜ personeli ve vatandaşlar katıldı.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede ulusal eylem planı hakkında bilgi veren Psikolog Begüm Ergin Gül, eylem planının amaçlarını kadına yönelik şiddetle mücadelede tüm tarafların sürece dahil edilmesi, ilgili mevzuat ve kamu politikası açısından hedef ve faaliyetlerin belirlenmesi olarak aktardı.

Begüm Ergin Gül, Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) şiddeti "İstemli bir şekilde, tehdit yoluyla ya da bizzat kişinin kendisine, diğer bir kişiye, bir gruba ya da topluma yönelik olarak yaralanma, ölüm, psikolojik zarar, gelişme bozukluğu veya gelişmede gerileme ile sonlanma olasılığı yüksek bir biçimde fiziksel güç ya da nüfuz kullanılması" olarak tanımladığını belirtti. Gül, şiddetin kadınlar için neden önemli bir sorun olduğunu ayrıntılı olarak ele aldı.

Psikolog Begüm Ergin Gül, sunumunda; şiddetin nedenleri, şiddetin etkileri, şiddetin kadın sağlığı üzerindeki sonuçları, kadına yönelik şiddet konusunda hizmet veren kamu kurum ve kuruluşları hakkında bilgiler verdi.

Kaynak: İHA