Aydın’da kamyonet direğe çarptı; 2 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yön tabelalarının bulunduğu direğe çarpan araçtaki iki kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Aydın-Muğla karayolu Yenipazar yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muğla'dan Aydın istikametine doğru ilerleyen 48 R 52 92 plakalı kamyonet sürücüsü F.D'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile araç önce refüje sonra da yön tabelalarının bulunduğu direğe çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç hurdaya dönerken araç sürücüsü F.D ve yolcu konumunda bulunan C.D araçta sıkıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralıları Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kurtarırken, kazada ağır yaralanan F.D. ve C.D. ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA