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Aydın'da kamyonetle motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Aydın'ın Çine ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aydın'da kamyonetle motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Aydın'ın Çine ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Olay, saat12.00'da ilçe girişinde bulunan İtalyan Köprüsü kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aydın'dan Çine istikametinde ilerleyen Mehmet S. yönetimindeki 09 U 2161 plakalı kamyonet kavşak içerisinde Özcan Gökçe yönetimindeki 09 AAH 674 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada yere savrulan motosiklet sürücüsü Özcan Gökçe ağır şekilde yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından önce Çine Devlet Hastanesi'ne, ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Özcan Gökçe hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Aydın'da kamyonetle motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Aydın'da kamyonetle motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Aydın'da kamyonetle motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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