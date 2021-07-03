Aydın'da kan donduran olay: İntihar mı cinayet mi? Daha 13 yaşındaydı... Küçük kız bahçede asılı halde bulundu!

Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Umurlu Mahallesi'nde bulunan Bayramyeri'nde meydana gelen olay, gece saat 22.30 sıralarında yaşandı. 13 yaşındaki kız çocuğu, henüz bilinmeyen bir sebeple evinin bahçesinde asılı halde bulundu.

YAKINLARI FARK ETTİ

A.Y. isimli kız çocuğunun bahçede asılı cansız bedenini fark eden yakınları, vakit kaybetmeden 112 Acil Yardım Servisi'ni arayarak yardım istedi. Bu ihbar üzerine olay yerine ulaşan çok sayıda sağlık görevlisi, ilk kontrollerin ardından küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Polis ekiplerinin de sevk edildiği bölgede acı haberi alan A.Y.'nin yakınları sinir krizi geçirirken küçük kızın cansız bedeni ekiplerin gerekli incelemelerinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı yetkililerince başlatılan soruşturma devam ediyor.