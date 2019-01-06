Aydın’da karla mücadele devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışının görüldüğü ilçelerde karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Yolları açık tutmak için aralıksız çalışan ekipler, yolların buzlanmasına karşı da tuzlama çalışmaları yapıyor.

Geçen perşembe gecesinden bu yana ara ara şiddetini artıran kar yağışı özellikle Kuyucak, Buharkent, Köşk, Karacasu, Bozdoğan, Nazilli ve Paşa Yaylası'nda etkisini gösterdi. Buralarda aralıksız çalışma yürüten ekipler yolları açık tutarak vatandaşların günlük hayatlarını devam etmesini sağladı. Ekipler yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da yollarda tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Yenipazar ve Koçarlı'da da ara ara yağan kar yağışından dolayı ulaşımın zorlaştığı yüksek bölgelerdeki mahalle yolları Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri tarafından ulaşıma açıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekiplerin kış boyunca 24 saat esasına göre çalışmaya devam edeceklerini hatırlattı. Bu hafta da bazı ilçelerde kar yağışının devam etmesinin beklendiğini hatırlatan başkan Çerçioğlu, sürücülere yola hazırlıklı çıkmaları uyarısında bulundu.

Başkan Çerçioğlu, yaşanabilecek herhangi bir olumsuzlukta vatandaşların Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 444 40 09 numaralı Hızlı Çözüm Merkezi'ni veya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin 110 numaralı acil hattını aramalarını istedi.

Kaynak: İHA